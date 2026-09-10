Propone Cultura tasa cero a librerías chicas y medianas; significaría beneficio fiscal de unos 250 mdp: Curiel de Icaza

Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, explicó en entrevista exclusiva con La Jornada las particularidades de la política integral para el sector del libro anunciada en conferencia este miércoles.

En un contexto de reducción de operaciones de Ediciones Era y en respuesta a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar el tema, Curiel refirió que junto con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), desarrollaron una propuesta “en favor de la lectura y del ecosistema del libro, que inicia por el escritor, las editoriales, las librerías y hasta llegar al público lector”.

La primera medida del conjunto es “pedir tasa cero de librerías chicas y medianas”. Esta propuesta, informó la funcionaria, se incluyó en la Ley de Ingresos de la Federación del Paquete Económico 2027 que se le entregó al Congreso de la Unión el martes pasado.

Si el Legislativo aprueba esta disposición, “que creo que sí, porque es una causa noble e importante”, mencionó Curiel, significaría “un beneficio fiscal de entre 200 y 250 millones de pesos que ya no se recaudarán, pero le da oxígeno de manera directa a todo el ecosistema del sector y representa un respiro importante a la apuesta independiente y mediana”.

Consideró que la tasa cero para librerías pequeñas y medianas, que se trabajó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria y fue respaldada por la Presidenta forma parte de “una política sostenible y no una reparación efímera. En ese sentido, es pensar en un gremio mucho más amplio que una editorial.

La funcionaria agregó que “Era es muy importante por su catálogo, por tener escritores y pensadores mexicanos relevantes en nuestra historia, pero hay muchas editoriales pequeñas, medianas, muy importantes que pudieran estar en la misma situación”.

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La segunda medida es el lanzamiento la próxima semana de una convocatoria desde la SC, a través de la Biblioteca Vasconcelos y con colaboración del FCE, para la compra masiva de libros este año por un monto de 50 millones de pesos dirigida a editoriales.

“La convocatoria estará abierta alrededor de dos semanas y luego se establecerá un comité lector plural para poder nutrir las bibliotecas y parte de sus necesidades en divulgación científica, historia de México, literatura, en fin, varios núcleos que vamos a privilegiar para el público de algunas de ellas”.

La tercera parte es un monto de la SC y el FCE de entre cinco y ocho millones de pesos destinados a apoyar ferias del libro de los estados, pequeñas y medianas, “para descentralizar y fortalecer los distintos territorios en el ámbito de la lectura y así poder diversificar y fortalecer los distintos eslabones”.

El cuarto apartado de la política integral, que refirió Curiel ya se había venido trabajando, incluye la rehabilitación integral a la Biblioteca Vasconcelos, que en 2026 cumple 20 años de funcionamiento, con la inversión de 14 millones de pesos para infraestructura, servicios, conectividad y mantenimiento. El próximo año se tendrá una nueva etapa de trabajos en este recinto.

La promotora cultural adelantó que del del 25 al 27 de septiembre próximos desarrollarán un programa en la Biblioteca Vasconcelos, con charlas, ilustradores; venta de libros de editoriales independientes, conciertos de Ricardo Gallardo, de Tambuco, Héctor Infanzón y orquestas; así como participación de mucha gente representativa del sector “para tener una celebración amplia de sus 20 años con el lanzamiento de estas acciones”.

Curiel sintetizó: “la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio todo el respaldo a Paco y a mí para esta política integral de apoyo al ecosistema de fomento a la lectura, las editoriales, la circulación y el fortalecimiento de los acervos de la red de bibliotecas”.

Resaltó “estoy muy contenta por una política integral así y porque estamos hablando de todo un sector y no solamente de una editorial, sobre todo, de las editoriales más pequeñas, que son las que hacen un esfuerzo importante para seguir adelante.

La titular de la SC concluyó que se trata de un conjunto de medidas “sostenible y no una acción frente a una crisis que corresponde nada más a mitigar un momento, sino a pensar en la salud y en el fortalecimiento a mediano y largo plazo, entre muchas otras cosas que se pueden hacer, pero que se tiene que seguir trabajando a lo largo de la administración y en colaboración con el FCE”.