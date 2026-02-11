Pronostican miércoles soleado y templado; mañana ingresa un nuevo frente frío a territorio chihuahuense

Este miércoles, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.
Durante la tarde, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, e interaccionará con una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical.
Dicho frente frío llegará a territorio chihuahuense durante la noche del jueves.
Cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con heladas en zonas serranas.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente este 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.