Pronostican martes nublado y máxima de 20 °C en Chihuahua capital

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.