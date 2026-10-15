Promueve UACH la educación ambiental con feria en el Centro de Chihuahua

En el marco de las actividades del Bat Weekend

Con el propósito de fomentar la conciencia ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales, la Universidad Autónoma de Chihuahua participó en la Feria de Educación Ambiental, realizada en la Plaza de Armas, frente al Congreso del Estado de Chihuahua.

A través de actividades educativas, espacios informativos y la colaboración de instituciones y organizaciones comprometidas con el medio ambiente, la feria acercó a la ciudadanía información sobre la conservación de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y la importancia de impulsar prácticas sustentables.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó la importancia de que las universidades contribuyan a la formación de una sociedad más consciente y comprometida con su entorno. Señaló que la educación, la investigación y la vinculación con las instituciones y la sociedad son fundamentales para promover una cultura de responsabilidad ambiental y generar acciones que favorezcan el desarrollo sustentable de Chihuahua.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer iniciativas y proyectos enfocados en la protección de la flora y fauna, la conservación de los espacios naturales y la formación de nuevas generaciones con mayor conciencia sobre los desafíos ambientales.

Entre las instituciones y organizaciones participantes se encuentran la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua; los municipios de Aquiles Serdán y Chihuahua; A’wí Formadores Ambientales y Todos Juntos por el Planeta; el Programa de Aves Urbanas del Vado de Meoqui; Grupo México; el Club + Murciélagos UACH; el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Chihuahua, A. C.; la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH (FACIATEC), a través de su Huerto Educativo; la CONAP; la delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Pronatura Noroeste, A. C., y el Parque Nacional Majalca.

La participación de la UACH en este tipo de encuentros refrenda su compromiso con la vinculación interinstitucional y la promoción del conocimiento como herramientas para atender los retos ambientales, además de impulsar una cultura de respeto y cuidado de los recursos naturales.