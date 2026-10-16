Prohíbe Estados Unidos drones en frontera con México

El Gobierno de Estados Unidos prohibió el vuelo de drones en la frontera con México, a fin de reforzar la seguridad de su espacio aéreo.

Se trata de una restricción temporal de vuelo, vigente desde este 16 de octubre.

Se prohíbe “cualquier actividad no autorizada de drones a una altura máxima de 121 metros sobre el nivel del suelo y se extenderá 1.8 metros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México”, informó el Departamento de Transporte de EE.UU.

El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo cumplió. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa protegiendo nuestro espacio aéreo de las amenazas de drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, declaró el secretario de Transporte, Sean P. Duffy.

¿Por qué EE.UU. prohibió el vuelo de drones en la frontera con México?

La prohibición del vuelo de drones no autorizados en los límites de EE.UU. con México tiene como objetivo reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza en curso.

Asimismo, proteger al personal federal, las instalaciones y el territorio nacional.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que “los cárteles se han aprovechado de las vulnerabilidades en la frontera sur“, con lo que al restringir la actividad no autorizada de drones se amplían las opciones para defender a EE.UU.

Equipados con tecnología de punta, incluyendo armas de energía dirigida, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de cártel que amenace la soberanía de Estados Unidos”, advirtió.

EE.UU. despliega operación ‘Adiós, narcos’ en frontera con México

La restricción anunciada por EE.UU. ocurre después de que los departamentos de Seguridad Nacional y de Guerra pusieran en marcha la iniciativa ‘Adiós, narcos‘.

La estrategia se enfoca en desmantelar drones utilizados por organizaciones criminales para el contrabando y el tráfico ilícito en los límites con México.