PRI señala que logró el “carro completo” de las elecciones locales de Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó este domingo que logró ganar el “carro completo” durante las elecciones locales que se llevaron a cabo en Coahuila.

Desde Coahuila hacemos la convocatoria a todo el país para defender la Patria con carácter, con organización y con trabajo real. En el PRI sabemos dar resultados y vamos a seguir cumpliendo, cerca de la gente y con rumbo claro. pic.twitter.com/LssYhABJEj — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Estatal del PRI en Coahuila, reconoció en conferencia de prensa la alianza con el UDC.

“¿Cuántas veces se los dije? Ganamos, y ganamos bien, y ganamos el carro completo (…) hoy, las y los coahuilenses hablaron claro y hablaron fuerte. En Coahuila queremos seguir avanzando”, dijo.

Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la jornada de este 7 de junio se llevó a cabo en “paz, tranquila y con mucha participación”.

“No vamos a permitir y no se puede permitir en este gran estado agentes que vienen a pretender dividir al estado de Coahuila quieran desviar la atención”, dijo.

El dirigente priista señaló que con este resultado en Coahuila, los ciudadanos votaron para expresar “no queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila y por eso sacamos a los cínicos y ‘narcopolíticos’ de Morena”.

“No sólo se les ganó, se les barrió como debe de ser (…) la gente votó por la paz, por la tranquilidad, por la seguridad, por la economía, por la generación de empleos y por la cercanía de un gobierno que si bien el mano de nuestro nuestras filas, trabaja para todos los coahuilenses, sin distingos de colores”, añadió.