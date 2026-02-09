Prevén lunes lluvioso y máxima de 17°C en Chihuahua capital

Este lunes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales.
#Pronóstico de #Lluvias para el norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/LMOwmmY8Vb
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 9, 2026
Asimismo, persistirán condiciones para la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.
Por la mañana, ambiente frío a fresco, y muy frío con heladas en zonas serranas de la región. Durante la tarde, ambiente templado en la región y fresco en zonas altas de Chihuahua y Durango.