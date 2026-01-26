Prevalecerán bajas temperaturas durante la presente semana: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el transcurso de la presente semana, continuarán las bajas temperaturas en gran parte de la entidad, por lo que hizo un llamado a la población para que tome las respectivas previsiones.

Dichas condiciones serán generadas por la masa de aire ártico que está asociada al frente frío 30, lo que mantendrá ambiente de frío a frío intenso en municipios de la Sierra Tarahumara y viento fuerte en el resto del territorio.

Las rachas pueden superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Guerrero, Cuauhtémoc, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez y Camargo.

Las temperaturas mínimas llegarán hasta los -9 grados centígrados (°C) en Temósachic, -8°C en El Vergel, -7°C en Madera y Bocoyna, -6°C en Guachochi, y -4°C en Juárez, Janos y Cuauhtémoc.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar viajes innecesarios y atender las recomendaciones de las autoridades, con el objetivo de evitar riesgos.