Presidente de Panamá, José Raúl Mulino llega a la CDMX a visita oficial

Ciudad de México. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este martes a México para realizar una visita de trabajo durante la cual sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A su arribo al país, el mandatario panameño y su esposa, Maricel Cohen, fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. El canciller mexicano saludó también a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, quien acompaña la visita oficial.

De acuerdo con la Cancillería, el encuentro entre Sheinbaum y Mulino se llevará a cabo este miércoles en Palacio Nacional, donde ambos gobiernos abordarán temas de la agenda bilateral.

La SRE señaló que México y Panamá continuarán fortaleciendo sus vínculos diplomáticos mediante el impulso al intercambio comercial y de inversiones, así como la cooperación en el sector agropecuario y en proyectos de desarrollo.

