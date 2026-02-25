Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, presentó ante el H. Ayuntamiento una Iniciativa de reforma al Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios del Municipio, con el objetivo de actualizar las disposiciones relacionadas con peritos catastrales y valuadores.

Durante su exposición, la Síndica dijo que actualmente los artículos 134 y 138 del Reglamento limitan la integración de las Comisiones de Peritos a determinados colegios expresamente señalados, lo que obliga a modificar la norma cada vez que se constituye un nuevo colegio de profesionistas que busca participar.

Señaló que esta situación puede generar restricciones innecesarias y un trato diferenciado entre asociaciones, además de que el requisito obligatorio de pertenecer a un colegio para obtener el registro como perito podría contravenir principios constitucionales como la libertad de trabajo y de asociación.

Olivia Franco destacó que la Iniciativa, presentada a solicitud del Colegio de Valuadores de AVECH A.C., propone establecer un esquema abierto y objetivo que permita la participación de cualquier asociación legalmente constituida que acredite ante el área de Catastro la personalidad jurídica, objeto social relacionado con la materia y registro ante la autoridad competente, sin necesidad de reformar nuevamente el Reglamento.

Asimismo, menciona que se plantea eliminar la obligación de estar afiliado a un colegio o asociación como requisito indispensable para obtener o conservar el registro como perito, sustituyéndolo por criterios técnicos como capacitación, experiencia y evaluación profesional.

“La regulación municipal debe basarse en principios de legalidad, igualdad y libertad profesional. No podemos condicionar el ejercicio de una profesión a la pertenencia a una asociación específica”, expresó la Síndica, al subrayar que la propuesta busca fortalecer la profesionalización sin vulnerar derechos fundamentales.

La Iniciativa también contempla la adición de un artículo 132 Bis para establecer expresamente que la regulación en materia de peritos se regirá por los principios de legalidad, mérito técnico, transparencia y no discriminación.

El documento fue turnado a la Secretaría del H. Ayuntamiento para su análisis en las comisiones correspondientes y posteriormente será sometido a consideración del Pleno para su posible aprobación y publicación en la Gaceta Municipal.