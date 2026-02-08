Presenta ICHDII calendario de capacitaciones para estancias infantiles en febrero

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), presentó el calendario de capacitaciones dirigido a las estancias infantiles durante el mes de febrero.

Esto con el objetivo de fortalecer la atención, el cuidado y el desarrollo integral de las niñas y los niños en los centros de atención infantil.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que las sesiones se impartirán en modalidad en línea, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar la participación de las personas responsables de estancias infantiles en cualquier punto de la entidad.

Como parte del calendario, se contará con tres grupos del Taller de Emociones, así como la capacitación “Crecer Juntos”, ambas impartidas con el apoyo de Fundación Carlos Slim, enfocadas en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

De manera complementaria, se ofrecerá el Taller de Discapacidad e Inclusión, el cual brinda herramientas prácticas para la atención inclusiva y el respeto a la diversidad dentro de los espacios de cuidado y se llevará a cabo de forma presencial los días 21 y 22 de febrero.

El organismo impulsará la participación en las certificaciones en Estándares de Competencia del DIF Nacional, que permiten acreditar conocimientos y habilidades conforme al Estándar de Competencia EC0966, enfocado en la prestación de servicios para el desarrollo de la niñez mediante actividades de juego.

Para mayor información, las personas interesadas se pueden comunicar vía telefónica a las oficinas del ICHDII correspondientes a cada región, en la Zona Norte al (656) 629-33-00, en la Zona Centro al (614) 414-80-41 y en la Zona Sur al (614) 109-56-66.

El secretario Rafael Loera señaló que, con estas capacitaciones, el ICHDII refrenda su compromiso con la consolidación de espacios seguros, inclusivos y de calidad para las niñas y los niños de Chihuahua.