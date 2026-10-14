Presenta estudiante de la UACH investigación sobre inteligencia artificial aplicada a la salud en congreso internacional en Japón

Valeria Armida Díaz Hernández, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), presentó una investigación sobre el uso de inteligencia artificial para clasificar las etapas de la retinopatía del prematuro durante el 18th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2026), celebrado del 10 al 13 de octubre en Fukuoka, Japón.

La alumna representó al Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial y Computación Médica (LIIACOM), a la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, a la UACH y a México, al participar con una presentación oral en la sesión Medical Image Processing I, dedicada al procesamiento de imágenes médicas.

El trabajo, titulado “Vision Transformer with Adaptive LAB-CLAHE Preprocessing for Automated Classification of Retinopathy of Prematurity Stages in Wide-Field Digital Retinal Images”, propone un modelo de inteligencia artificial capaz de analizar imágenes digitales de retina para identificar y clasificar diferentes etapas de la retinopatía del prematuro, una enfermedad ocular que puede ocasionar pérdida irreversible de la visión cuando no se detecta y atiende oportunamente.

La investigación integra técnicas de aprendizaje profundo mediante una arquitectura denominada Vision Transformer, así como métodos de procesamiento y mejoramiento de imágenes que permiten analizar características visuales de la retina. Su propósito es contribuir al desarrollo de herramientas tecnológicas que apoyen a los especialistas en la evaluación oftalmológica y en la identificación de alteraciones asociadas con esta enfermedad.

La retinopatía del prematuro afecta principalmente a bebés nacidos antes de término y se relaciona con el desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina. En sus formas graves puede provocar desprendimiento de retina y ceguera, por lo que la detección oportuna es fundamental para prevenir complicaciones visuales.

El proyecto se desarrolló como parte de las actividades de investigación y elaboración de tesis de Valeria Armida Díaz Hernández en el LIIACOM, bajo la dirección del Dr. Abimael Guzmán Pando y con la colaboración de un equipo multidisciplinario integrado por la Dra. Graciela Ramírez Alonso, el Dr. Luis C. Hinojos Gallardo, la M.E. Gabriela Sámano Lira y la Ing. Marianna Pacheco Quintana.

El BMEiCON es un encuentro científico internacional que reúne a investigadores, profesionales de la salud, ingenieros y estudiantes para compartir avances en ingeniería biomédica y tecnologías aplicadas a la atención médica. Su edición 2026 tuvo como sede el Fukuoka Institute of Technology, en Japón, y contempló áreas como inteligencia artificial médica, procesamiento de imágenes, instrumentación biomédica y desarrollo de dispositivos médicos.

La participación de la estudiante en este foro internacional refleja el trabajo de investigación que se realiza en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, así como la contribución de sus estudiantes y académicos al desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a los desafíos actuales de la salud.