Presenta PAN método para elegir a los coordinadores municipales; resultados aproximadamente en 3 semanas

El secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, presentó el método para elegir a los coordinadores municipales de la Patria, la Defensa y la Libertad, con el objetivo de dejar claras las reglas para los aspirantes que se registraron.

Este método es para elegir a los coordinadores municipales de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Juárez.

“Buscamos identificar a las personas con mayor capacidad, que representan los principios del PAN y ganar la confianza ciudadana. El proyecto del Comité Ejecutivo Nacional es precisamente en esta etapa contemplar las combinaciones que representan más del 70 por ciento y es precisamente para definir Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua Capital y Ciudad Juárez”, explicó Taboada.

El secretario de Acción Política añadió que “el registro de aspirantes, como lo saben, fue por medio de una aplicación que concluyó exactamente en el verano de este año. Viene la etapa de validación de registros, revisión de elegibilidad, la forma de capacitación”.

Asimismo, Santiago Taboada dijo que los resultados estarían listos en aproximadamente tres semanas, sin embargo, aseveró que no se tiene una fecha exacta, pero es posible que se den a conocer la primera semana de noviembre.

“Esto es un concurso de popularidad. Esto es una regla general, no vamos a hacer trajes a la medida, hemos tenido diálogo. Todos me dicen que son los súper ganadores, pero es momento de que el CEN mida, es momento de que el CEN anuncie con toda seriedad estas mediciones”, recalcó el secretario de Acción Política del CEN.