Presenta alcalde Bonilla iniciativa para endurecer penas por crueldad contra los animales en Chihuahua

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de febrero de 2026.- En sesión ordinaria de Cabildo, se dio a conocer el oficio enviado por el presidente municipal, Marco Antonio Bonilla, mediante el cual presentó una iniciativa para reformar los artículos 364, 365, 366 y demás relativos y aplicables del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de aumentar las penas a quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

La propuesta busca fortalecer el marco legal en materia de protección animal e incrementar las sanciones contra quienes ejerzan violencia en contra de la fauna silvestre, animales de campo, de trabajo, animales de compañía, animales exóticos y especies marinas, como una medida para inhibir este tipo de conductas y garantizar un mayor respeto a la vida animal.

Esta iniciativa surge a raíz de los hechos en los que perdiera la vida el agente del Grupo K-9, “Vico”, caso que generó una amplia indignación social y que a raíz del hecho surgió la propuesta de endurecer las sanciones contra la crueldad animal. Asimismo, atiende la solicitud presentada por la Asociación Civil “Cat Family”, que ha impulsado acciones para reforzar la protección legal de los animales en la entidad.