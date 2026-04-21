Preocupa a empresarios alerta de desabasto de diésel en Pemex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que es preocupante la alerta de desabasto de diésel va más allá de la capacidad de Pemex, destacando que es por la incertidumbre global que hay entre Estados Unidos y Siria.

“Es preocupante porque al final de cuentas el diésel es lo que mueve nuestras economías, al final de cuentas la mayoría de los sectores productivos utilizan el diésel y no estoy diciendo que Pemex hace las cosas bien porque tiene muchas áreas de oportunidad, pero en este caso en particular no necesariamente es culpa de Pemex sino lo que está pasando en el mundo político”, comentó.

Asegura que a nivel geopolítico lo que ha pasado con siria esto ha afectado muchísimo en especial en Europa destaca que hay una crisis con turbosina que es con lo que se mueven los aviones con una crisis mundial.

Estado Unidos está dando este hecho que ha dado una economía golpeada con un año de incertidumbre que actualmente pega en todos los sectores.