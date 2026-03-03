Premios Oscars 2026: los ganadores regresan al escenario y otros presentadores confirmados

Descubre quiénes serán los presentadores que subirán al escenario del Oscar, desde ganadores de la noche anterior hasta superestrellas globales listas para entregar estatuillas.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha empezado a revelar el elenco de presentadores que subirán al escenario de la entrega número 98 de los premios Oscar que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

Con un reparto que mezcla ganadores anteriores, estrellas consagradas, talentos premiados y figuras icónicas de Hollywood, la ceremonia promete ser tan emocionante como los premios mismos.

Entre los primeros nombres confirmados están los actores ganadores de premios la temporada pasada: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes regresan al escenario del Oscar a presentar galardones tras su éxito en la ceremonia anterior. Esta participación subraya la tradición de celebrar a los triunfadores regresando como figuras clave de la noche.

Mikey Madison ganadora del Oscar a mejor actriz principal por Anora. (Al Seib/Al Seib / The Academy)

Adrien Brody, famoso por sus actuaciones intensas y su presencia imponente en pantalla, volverá a la gala después de su segunda victoria en la actuación principal en , mientras que Culkin, Madison y Saldaña vuelven tras ganar su primera estatuilla en su primera nominación como nueva generación de talentos reconocidos por la Academia.

Pero la lista no se detiene ahí. Recientemente se anunciaron más estrellas listas para tomar el micrófono en la entrega de premios. Entre ellas destacan Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, y Chase Infiniti, un grupo diverso que combina veteranía, humor y carisma.

Javier Bardem, ganador del Oscar y figura respetada del cine internacional, aportará su porte dramático al evento, mientras que Chris Evans, conocido por su trayectoria en películas de gran impacto global, promete una entrega con presencia masiva. Demi Moore, con décadas de carrera, se une a este grupo como un nombre legendario de Hollywood.

Kieran Culkin ganador del Oscar a mejor actor de reparto. (Robert Gladden/Robert Gladden / The Academy)

Completan la lista Kumail Nanjiani, cuyo estilo cómico y cálido ha cautivado a audiencias, Maya Rudolph, versátil y querida por su humor espontáneo, y Chase Infiniti, un talento emergente con fuerte presencia en la temporada actual de premios. Con este elenco de presentadores, la ceremonia de los Oscar® 2026 promete momentos memorables entre la presentación de los trofeos más codiciados del cine mundial.