Premian a ganadores de Concurso Nacional de Cultura Turística 2025

Esta mañana se realizó la Premiación Concurso Nacional de Cultura Turística 2025 en donde se premiaron a los seis ganadores de dos categorías especiales.

Esto fue realizado por parte de la Secretaría de Turismo encabezada por Edibray Gómez Gallegos, este proyecto se basa en el impulso al turismo del estado.

Primeros lugares en categoría infantil los ganadores son:

“Pueblos mágicos, un lugar para soñar” con dibujo, autora Natalia Aguirre Castañeda (Chihuahua)

“México un viaje a su gastronomía y trajes típicos” con dibujo, autora Maria Fernanda Sánchez Guajardo (ganadora al primer lugar nacional)

“Día de muertos, la fiesta continua” autor Joan Alexander Estrada Ortega (Cuauhtémoc)

En categoría libre se encuentran: