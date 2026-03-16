Precio del petróleo vuelve a dispararse y marca un nuevo récord

Los futuros del crudo Brent han vuelto a aumentar y alcanzaron los 104,81 dólares por barril, un nivel no visto desde julio de 2022, en medio de la inestabilidad provocada por la agresión estadounidense-israelí a Irán.

Tras un breve descenso, el precio de referencia mundial subió un 1,39%. Entretanto, el West Texas Intermediate (WTI), futuros de crudo estadounidenses, se sitúa en torno a los 99 dólares por barril, la cifra más alta desde julio de 2022.

La confrontación, que se inició a fines de febrero, ha incluido el cierre del del estrecho de Ormuz, una arteria marítima clave por la que circula una quinta parte del suministro energético mundial.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que las embarcaciones de EE.UU. y las de sus socios no pueden cruzar esta vía marítima.

EE.UU. autoriza petróleo ruso

En medio de esta situación, el jueves EE.UU. emitió una nueva licencia general que autoriza la venta de crudo y de productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques.

La licencia señala que quedan autorizadas hasta las 12:01 del 11 de abril de 2026 todas las transacciones que estaban prohibidas por las autoridades enumeradas en el documento, siempre que sean “normalmente incidentales y necesarias” para la venta, entrega o descarga de esos cargamentos. Se detalla que la autorización se aplica a “cualquier buque”, incluidos los bloqueados en virtud de esas autoridades.