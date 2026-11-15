Portugal ya sin CR7 cae 4-1 ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA

Joachim Andersen, de Dinamarca, en el centro a la derecha, anota el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Dinamarca en Braga, Portugal.

Ya sin Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal perdió 4-1 ante Dinamarca en la jornada 5 de la Liga de Naciones de la UEFA en Braga. Previo al encuentro, los jugadores salieron al campo portando el número 7 en su camiseta y el nombre del delantero en homenaje a CR7, quien recién se despidió del conjunto luso.

Sin la presencia de Ronaldo, la afición mostró una pancarta gigante con la leyenda de “Gracias, capitán”, en la que se ilustra al astro portugués en diversas imágenes con algunos de sus trofeos en su carrera. En el minuto siete del encuentro, los hinchas aplaudieron y chiflaron cuando se mostró en una pantalla una imagen del futbolista ganador de cinco Balones de Oro.

Momentos antes, la selección portuguesa anunció que el número 7 cambiará en la forma en que se escribe en honor a Ronaldo. Mostró un video en el que se vio una línea horizontal cruzada sobre el número 7, tal como se escribe comúnmente en Europa, lo que sugiere que todos los sucesores de Cristiano cargarán con esa cruz cuando lleven ese número.

En la cancha del estadio Municipal, los daneses se adelantaron en el minuto 40 cuando se marcó una mano del defensa luso de Rúben Dias. El delantero Pierre-Emile Hojbjerg cobró con efectividad para el 1-0.

En la segunda parte, al 50, Rasmus Hojlund aumentó la ventaja 2-0 y cinco minutos después, el mismo Hojlund selló su doblete y dejó la pizarra 3-0. En una jugada a balón parado, Joachim Andersen aprovechó un servicio de Mathias Jensen para sentenciar el encuentro 4-0, mientras que para el cuadro luso, Bernardo Silva descontó con el único tanto al minuto 90+3.

Con este resultado, Portugal, ya clasificada a los cuartos de final del torneo, lidera el grupo D con 12 puntos y Dinamarca es segunda con 9. En la siguiente fecha se define el liderato. Portugal se mide a Gales el martes, al tiempo que el equipo danés a Noruega, que derrotó 3-1 a Gales.

No hay racismo en España: Luis de la Fuente

Por su parte, el técnico Luis de la Fuente defendió que en España “no hay racismo”, luego de las declaraciones del entrenador inglés, Thomas Tuchel, quien advirtió a sus futbolistas estar atentos al protocolo contra el racismo en el duelo de ambos equipos este domingo correspondiente en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Con información de Ap y Europa Press.