Invita CEJUM Cuauhtémoc a la plática Historias que Salvan Vidas

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, invita a la ciudadanía a la plática “Juntas por la prevención, historias que Salvan Vidas”, actividad que se efectuará en el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama.

La titular del Centro, Rosario Chávez Quiroga, dio a conocer que el próximo lunes 20 de octubre se llevará a cabo este importante evento en el auditorio de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente a partir de las 14 horas.

Explicó que la ponente será la doctora Yazmín Pérez Martínez, Ginecóloga-Obstetra y sobreviviente de cáncer.

Además, se tendrá la participación de dos mujeres, también sobrevivientes, quienes compartirán sus experiencias de vida y fortaleza.

El evento tiene como propósito crear conciencia entre la población sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama.

Asimismo, se busca ofrecer un espacio de reflexión, esperanza y aprendizaje. Un compromiso con la vida, la salud y solidaridad.