Despliega Célula BOI operativos de seguridad tras reportes de disparos en Guadalupe y Calvo

Se localizaron dos personas sin vida en diversos puntos

En respuesta a versiones sobre enfrentamientos entre civiles armados en Guadalupe y Calvo, durante dos días consecutivos las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) desplegadas en dicho municipio, realizan operativos encaminados a inhibir la incidencia delictiva.

La intervención en la que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejercito Mexicano, inició el día de ayer con recorridos para la disuasión de delitos, en las comunidades de Cerro Solo y Yerbitas.

En el primer lugar, las autoridades localizaron a una persona sin vida, por heridas producidas por proyectil de arma de fuego, identificado como Alfredo M. M., de 23 años de edad, originario de Tamazula, Durango.

Mientras que, en la localidad de Yerbitas, se localizó el cuerpo de un masculino sin identificar, de aproximadamente 30 años de edad, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Este martes, nuevas versiones alertaron a las autoridades sobre supuestos enfrentamientos en diversos localidades, por lo que se desplegó el operativo hacia las comunidades de Rancho de En Medio, El Pinito, Tahonas, El Baluarte, La Compañía, El Tule y Mesa de la Cruz.

Los recorridos y operativos realizados en dichos lugares no han arrojado hasta el momento novedades que reportar.

Las Bases de Operación Interinstitucional, mantienen el despliegue operativo en dicha región, a fin de brindar seguridad en los núcleos poblacionales y atender cualquier eventualidad que pudiera suscitarse.