Por robo y peculado, órdenes de aprehensión vs Bertha Gómez; por definir situación legal: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que existen dos carpetas de investigación en contra de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de robo y peculado agravado.

Explicó que ayer jueves, alrededor de las 2:00 pm se recibió una notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la detención de Bertha Gómez por un trámite migratorio en Estados Unidos.

“Cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella algunas órdenes de aprehensión o causas pendientes y lo que nosotros hicimos fue contestarle a FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí con órdenes de aprehensión”.

La situación legal de Bertha Gómez se definirá por un juez, sin embargo, César Jáuregui adelantó que aparentemente, el tema se va a manejar como una deportación y no como una aprehensión con fines de extradición.

Agregó que la esposa del exgobernador no cuenta con recursos de amparo para evadir órdenes de aprehensión.