Pleito entre internos desata movilización en Cereso de Aquiles Serdán

Se registra una intensa movilización al interior del cereso número uno de Aquiles Serdán luego de que presuntamente se presentara una pelea entre internos y hay lesionados.

Indican que se presentó una riña en las áreas comunes en donde dos internos de diferentes pandillas se encuentran y uno de ellos saca un arma blanca, lesionando a un hombre en el estomago.

Dado a los hechos se activaron los protocolos de seguridad sacando a la visita que estaba al interior del penal y a los empleados administrativos quedándose solamente al interior celadores.

Por ahora la autoridad esta realizando un operativo en el cereso con el fin de evitar un descontrol, cabe destacar que el lesionado fue trasladado a un hospital para su atención médica.