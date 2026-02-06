Plan Michoacán de Justicia y Paz seguirá hasta el fin del sexenio, asegura Sheinbaum

Morelia, Mich. De gira por Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, mientras ella permanezca en el gobierno, el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz continuará hasta concluir el sexenio. Subrayó que el énfasis de este programa de pacificación del estado estará en atender las causas sociales, especialmente mediante el apoyo a los jóvenes, para disuadirlos de incorporarse al crimen organizado, ya que esta opción genera mucho sufrimiento.

“Hay que atender las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ni por necesidad ni porque crea que es una opción. No lo es, porque genera mucho sufrimiento”, afirmó. Por eso, dijo, no se trata de un programa de un año. “Mientras esté en el gobierno, hasta 2030, vamos a seguir implementando el Plan Michoacán de Justicia y Paz en la entidad”.

Al encabezar una evaluación de los programas sociales, Sheinbaum destacó que, para desalentar la incorporación de jóvenes al crimen organizado, es necesario ofrecerles más alternativas, especialmente educativas. “Por eso estamos construyendo más preparatorias y aumentando el número de universidades en la entidad”, agregó.

Durante su intervención, y pese a que al inicio el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado, la mandataria también mencionó que el plan contempla la construcción de más hospitales y centros de salud en Michoacán.