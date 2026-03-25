Plan B… ¿reconciliación o batacazo?-Briguite y Rosana-Comisión de Turismo a Santa Eulalia-Daniela y Olson en Juárez

Aunque ayer en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, el Plan B electoral de Claudia Sheinbaum pasó el primer filtro al ser dictaminado, la prueba de fuego será ante el Pleno, pues aunque el martes no fueron necesarios los votos del PT, cuyos dos senadores que integran dichas Comisiones hicieron vacío, al momento de la votación en el Pleno vaya que sí serán necesarios para que el Plan B alcance la mayoría califica debido a las reformas constitucionales que contiene. Es así que la ausencia de los petistas disparó las alarmas para Morena en el Senado y su coordinador, Ignacio Mier, quien todavía no encontraba la manera de sumar al Partido del Trabajo para que el mentado Plan B no sufra el mismo destino que la reforma electoral original que tropezó estrepitosamente el pasado 11 de marzo en la Cámara de Diputados.

Se prevé que el dictamen sea subido esta tarde al Pleno en la sesión convocada para las 14 horas, sin embargo, en una de esas y si todavía los morenos no tienen el consenso suficiente, podrían aplazar la votación, pues aunque al Verde ya lo tienen en la bolsa, sí o sí se requieren los votos de los seis senadores del PT que siguen reacios a acompañar la propuesta de Sheinbaum, ya que no ven con buenos ojos la intención de la Presidenta de acomodar la revocación de mandato para los próximos comicios, en donde la inquilina de Palacio Nacional aparecería en la boleta y eso le permitiría hacer campaña y dar el empujón que necesita Morena para que sus candidatos tengan ventaja en la contienda electoral que se avecina. Así que el suspenso está que arde en la Cámara Alta, y otra vez, los petistas tienen en sus manos el hecho de que Sheinbaum se lleve una victoria legislativa u otro batacazo.

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En medio de la polémica que desató su presencia en los eventos de destape de los senadores Andrea Chávez por la gubernatura y Juan Carlos Loera por la alcaldía de Juárez, eventos disfrazados de asambleas informativas que se llevaron a cabo el fin de semana, la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, respondió a las críticas del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y del coordinador de los diputados locales morenistas, Cuauhtémoc Estrada, ambos alineados con el grupo Coyoacán de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, al afirmar que no pretende confrontaciones y que si ellos la invitaran a sus respectivos eventos, por supuesto que acudiría. Sin embargo, lo que más llamó la atención ayer por parte de la dirigente estatal de Morena fue que se reunió con la diputada Rosana Díaz, misma que desde diciembre enfrenta un proceso de expulsión ante la Comisión de Honestidad y Justicia y que desde entonces ha denunciado, en medios de comunicación y ante la Fiscalía, la presunta violencia política en razón de género por parte de Estrada Sotelo en contra de su persona.

El encuentro entre Granados de la Rosa y la diputada Rosana levantó aún más polvareda porque apenas horas antes, la legisladora juarense del Distrito 4 declaró que está a punto de abandonar la bancada de Morena para sumarse al Verde, pues dice que ya son insoportables los malos tratos que recibe por parte del coordinador y de la mayoría de sus colegas diputados que integran esa fracción parlamentaria. ¿Será acaso que Briguite Granados acudió a convencerla de quedarse o de plano a darle la bendición para que sí se vaya? Ya que con eso de que el Verde también es 4T, lo más sano sería que Rosana Díaz haga mancuerna legislativa con el diputado Tavo Borunda, con quien tiene una excelente relación laboral y es un político de altura.

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Si de cuestiones legislativas se trata, hoy la Comisión de Turismo del Congreso del Estado se reunirá fuera de la sede del Poder Legislativo y lo hará en el vecino poblado de Santa Eulalia, una de las comunidades que más recibe turistas durante el año, esto como parte de la nueva dinámica que pretenden implementar los diputados respecto a esa importante actividad económica, así que dicha Comisión que preside el diputados priista José Luis Villalobos y que esta integrada por Rosana Díaz, Yesenia Reyes, Arturo Medina y Alma Portillo, estará al mediodía reunida en la cafetería “El Mesoncito”, ubicada en el mero Centro de Santa Eulalia, en donde uno de los asuntos más trascendentales a tratar es el informe resultados de los Foros de Consulta de Turismo llevados a cabo durante los primeros meses del año en municipios como Guerrero, Casas Grandes y Bocoyna.

Además, y a propósito de las reuniones de Comisiones legislativas programadas para este miércoles, hoy también se reunirá la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas que preside el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, en donde se analizará y se aprobará el sentido del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de regular un mecanismo de validación de las decisiones emitidas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas en el ejercicio de su jurisdicción especial, luego de que ayer en la Mesa Técnica Interinstitucional para el Análisis de los Resultados del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada Sobre Medidas Legislativas, se analizara la resolución de una jueza que resolvió actuar al respecto, así que de inmediato dicha Comisión puso manos a la obra y hoy mismo se tendrá una solución a ese embrollo.

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Quien ayer viajó a Ciudad Juárez para continuar con el trabajo territorial es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, la cual continúa concentrada en aterrizar al panismo en las calles, con la gente y también en lograr que el 100 por ciento de las casillas cuenten con representantes que protejan el voto azul en los próximo comicios. Además, la jefa panista tenía programada ayer mismo una reunión con Luis Olmedo, secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, el cual ha estado muy de cerca trabajando codo a codo con los panistas chihuahuenses. Por cierto que otro que andará hoy en Juárez es el diputado local que representa al Distrito 17 con sede en Chihuahua capital, Carlos Olson, quien fue invitado por el dirigente municipal Ulises Pacheco para que encabece la junta la llamada “Junta Informativa de los Miércoles”, en donde Olson San Vicente impartirá la conferencia “La defensa de los esencial: la familia, la vida y la libertad” hoy a las 5 de la tarde en la sede del PAN Municipal juarense.