Plaga del gusano barrenador nunca debió suceder, Chihuahua libre gracias a esfuerzo de ganaderos: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que la instalación de una planta en Chiapas para la producción de mosca estéril es una buena noticia, sin embargo, dijo que desgraciadamente la plaga del gusano barrenador ya se encuentra en entidades como Cohuila y Durango.

Recordó que Chihuahua sigue libre de la plaga del gusano barrenador y que el Estado no quita el dedo del renglón en cuanto a fortalecer las medidas fitosanitarias para evitar que se registren casos en el ganado local.

Además, reconoció el esfuerzo que ha hecho el sector ganadero de Chihuahua a tráves de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) para impedir que llegue la plaga.

“Qué bueno, pero desgraciadamente ya tenemos el gusano barrenador en Coahuila y en Durango, algo que nunca debió de haber sucedido. Chihuahua sigue cuidando en nuestras fronteras con medidas fuertes a través del esfuerzo que ha hecho -y hay que reconocer- de la Unión Ganadera del Estado de Chihuahua, a todos los ganaderos agradecerles su apoyo y no quitamos el dedo del renglón”.