Pide Issac Díaz a morenistas, no confundir a ciudadanos en el arrendamiento de patrullas

Ante los señalamientos realizados por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respecto al costo de las patrullas en el municipio de Chihuahua, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Issac Díaz,

“Lo más importante y lo que realmente le importa a la ciudadanía, es que la policía llegue pronto, a la ciudadanía no le importa si llega una policía comprada o rentada, aquí lo importante es garantizar el servicio de la mejor manera y mayor prontitud, en lo personal, lo que se busca después de estas declaraciones de Morena, es engañar a la sociedad, porque, no se puede comparar un esquema de compra con uno de arrendamiento, que te soluciona básicamente todos los insumos de mantenimiento del seguro e incluso la reposición en muchos casos de las patrullas que son siniestradas y esto lo que viene a hacer es, elevar los costos”.

Díaz Gurrola exhortó a morenistas, como también lo es su homólogo Hugo González, a no confundir a la población.

Finalmente, el regidor de Acción Nacional rescató que, gracias a las patrullas arrendadas y bien equipadas, han dado excelentes resultados en la capital en materia de inhibir delitos, es decir, se ven más patrullas en las calles y sobre todo, cuando hay una siniestrada o que se descompone, de inmediato se repone y no es como hace años, que se iban acumulando en el taller, las patrullas para reparar, dejando calles solas.