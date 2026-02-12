Pide CCV mantenimiento constante a semáforos

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante dio a conocer que ante la viralización de un video respecto a un semáforo caído en la ciudad, se atendió el reporte además de hacer un llamado al departamento de ingeniería vial para atender los semáforos constantemente.

“Pasamos el reporte al área de ingeniería vial y cuando lo enviamos nos informaron que dos días atrás de que se hizo el video viral, este ya había sido atendido y reparado. Obviamente sabemos que son situaciones que se presentan de manera cotidiana, el mantenimiento de las semáforos es algo que no deja de hacerse, hay que hacerlo de manera constante y continua”, comentó.

Asegura que el viralizarse dicho video muestra que los incidentes continúan, pero hay una inversión para el departamento de ingeniaría vial con el fin de que tome en cuenta las mejoras.

“Es un trabajo que tiene que mantenerse de manera constante, entonces pues es indispensable lo que hemos platicado alguna otra ocasión, que es muy importante que el área encargada de la atención y el mantenimiento de los semáforos, que es el área de ingeniería, pues tenga el recurso necesario para dar la atención y el mantenimiento constante”, comentó.