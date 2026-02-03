Petro y Trump pactan tregua y acuerdan explorar “caminos comunes” contra el narcotráfico

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acordaron pasar página este martes tras meses de insultos y amenazas, y explorar “caminos comunes” sobre la lucha contra el narcotráfico.

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Ambos países ya están “trabajando” en la cooperación contra el narcotráfico, la principal preocupación del inquilino de la Casa Blanca.

“La impresión que tengo es positiva”, explicó por su parte Petro ante la prensa en la embajada colombiana.

Una recepción discreta

No hubo declaraciones conjuntas a la prensa en el Despacho Oval, y la recepción a Petro fue discreta, sin que Trump saliera a recibirlo en la puerta, como acostumbra con otros dignatarios.

Pero ambos líderes, uno proveniente de una guerrilla de extrema izquierda, el otro un empresario dispuesto a resucitar abiertamente la injerencia en América Latina, mostraron deseo de dejar atrás las recriminaciones ante cambios clave en la región, como en Venezuela.

Petro reveló que le había pedido a Trump que haga de mediador entre Colombia y Ecuador, enzarzados en una guerra arancelaria, y aseguró que el republicano, que se vanagloria de haber resuelto ocho conflictos en todo el mundo, aceptó.

Pero de la reunión, celebrada con la asistencia de ambos cancilleres, del ministro de Defensa colombiano y del vicepresidente JD Vance, no salió ninguna medida en concreto.

Hay “confusión en torno a la realidad, por ejemplo el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa.