Pendientes de las mesas de diálogo entre SEGOB y manifestantes ante bloqueos: Bienestar Chihuahua

Ante el anuncio de bloqueos carreteros por parte de transportistas y agricultores, en protesta por la inseguridad y alzas al diésel, la delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, resaltó que están pendientes de las mesas de diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación federal.

“Estamos muy pendientes también de lo que se haga por parte de las instancias oficiales. Desde luego entiendo que hay una mesa establecida a nivel nacional con la propia Secretaría de Gobernación y dar seguimiento a todos los acuerdos que se puedan desarrollar desde esta mesa”, declaró Mayra Chávez.

La funcionaria federal añadió que “sabemos tienen una mesa establecida a nivel nacional, a nivel federal, y creo que desde esta perspectiva es cuando se tendrán que ir dando seguimiento a todos los acuerdos que se lleguen en estas propias mesas”.

Poco después de las 9 de la mañana, comenzó el paro nacional de transportistas y agricultores quienes a lo largo del día darán paso libre en varias casetas en al menos 20 estados y realizarán algunos bloqueos carreteros.

Entre las demandas centrales de las organizaciones están establecer precios de garantía para los granos básicos, una banca rural de desarrollo y seguridad para los transportistas, entre otros puntos.