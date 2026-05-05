“Patriotismo” moreno-Daniela en Coahuila-Hablando de política y traiciones-Alex en El Vaticano

Irrisoria, así resultó ser la marcha a la que convocaron morenistas para “exigir” la renuncia de la gobernadora Maru Campos por dizque “traición a la patria”, todo esto en el marco de la licencia que uno de los suyos, el gobernador de Sinaloa y de extracción morena, Rubén Rocha Moya, se vio obligado a solicitar tras ser acusado de narcotraficante junto a su círculo más cercano. Sin embargo, ni la convocatoria que lanzaron desde la semana pasada y de la que en este mismo espacio le informamos, fue suficiente para que los ciudadanos respondieran al llamado, pues en la mentada marcha solo fueron vistos personajes vinculados con el morenismo, tales como los exdirigentes estatales Víctor Quintana y Martín Chaparro, Benjamín Nogueira, de Retén Ciudadano, integrantes de Wikipolítica, los cuales son muy cercanos al senador Javier Corral y por supuesto Martha Serrano, quien fue la encargada de “organizar” la protesta y la cual desde hace meses se destapó para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital. Pero lo peor llegó cuando a los no más de 100 manifestantes que exigían la renuncia de la Gobernadora, les tocó cantar el himno de Chihuahua, del que no se sabían una sola estrofa, cuestión que le dio vuelta a las redes sociales y por tanto el momento se viralizó, tan es así que las burlas no se hicieron esperar por parte del respetable.

Además, quien no desaprovechó el momento para destacar lo “concurrido” de la marcha “antiMaru” es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien mostró una imagen en la que se puede ver claramente cuántas personas acudieron a pedir que la jefa del Ejecutivo chihuahuense se separe del cargo, lo que volvió a demostrar que mientras en Morena tienen a un gobernador que pidió licencia tras ser acusado de delincuente por los Estados Unidos, acá en Chihuahua un grupúsculo de ese partido pide un trato similar hacia una Gobernadora por el hecho de combatir al crimen organizado. Hay niveles…

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Ya que mencionamos a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, este día la jefa azul tiene agenda en el vecino estado de Coahuila, en donde el primer domingo de junio de este año, los coahuilenses saldrán a las urnas para renovar 25 escaños de su Poder Legislativo, lo que determinará la gobernabilidad de esa entidad durante el segundo trienio del priista Manolo Jiménez, quien llegó al cargo en diciembre de 2023 producto de la alianza entre el PRI, PAN y PRD. La agenda de la dirigente panista tiene que ver precisamente con la estrategia electoral que Acción Nacional desplegará en territorio coahuilense, pues sin duda será una especie de prueba de lo que se viene en las elecciones que se llevarán a cabo aquí el próximo año.

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Para no dejar algo en el tintero azul, el que lanzó un dardo desde sus redes sociales, en las cuales anda muy activo, es el excandidato a gobernador y exsenador del PAN, Ramón Galindo, quien lanzó una dura crítica al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual anda en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura. Sin decir nombres, el también exalcalde de Ciudad Juárez en la década de los 90, cuestionó que si “quien traiciona al PAN y se va a MC, pero luego traiciona a MC para irse a Morena, ¿sería capaz de traicionar a Morena?”. Y es que no se necesita ser un genio para saber a quién se refiere Galindo, sobre todo porque dentro del morenismo han surgido críticas al respecto, pues aseguran que aunque Pérez Cuéllar gane la gubernatura enfundado en el guinda de Morena, será otra vez un “panista” el que esté al frente del Gobierno del Estado. ¿Será?

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Hablando de Juárez, de panistas y de expanistas que recalaron en Morena, a quien le aplicaron una jugada maestra que seguramente le arrancó un coraje es al senador neomoreno Javier Corral, pues un grupo de ciudadanos acudió a la vivienda del exgobernador que se rasgó las vestiduras por una supuesta “traición a la patria”, y ahí mismo colocaron una manta de apoyo a la gobernadora Maru Campos, a quien Corral Jurado casi crucifica tras el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, pero que del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya no dijo ni pío. Los ciudadanos que se atrevieron a retar al expanista venido a guinda argumentaron que le pusieron ahí la manta, porque pues a falta de una casa de enlace legislativo, tenían que encontrar un lugar para aplicársela. ¡Ah raza!

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El que comenzó su semana en El Vaticano es el dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez, quien participa en el encuentro internacional “Políticos constructores de paz”, el cual comenzó ayer y concluirá este sábado. Domínguez no desaprovechó en presumir su estadía en la Santa Sede, desde donde seguramente buscará “traerse” una halo divino para lo que se le viene al partido tricolor en las próximas semanas en aras de alistar el proceso electoral, y es que este próximo 16 de mayo iniciarán los registros de los llamados “defensores”, es decir, aspirantes a las candidaturas para alcaldías, diputaciones federales y locales, razón por la que quienes alistan ya su registro como tales son los tres integrantes de la bancada del Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado que coordina Arturo Medina, y que completan Memo Ramírez y José Luis Villalobos.