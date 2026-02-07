Patriotas y Halcones Marinos disputarán el Supertazón 60 bajo ofensiva antimigrante de Trump

Ciudad de México. La edición 60 del Supertazón de la NFL, en la que Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle definirán al campeón, tendrá como inevitable telón de fondo la agresiva campaña antimigratoria desplegada por Trump a lo largo de Estados Unidos.

La tensión alcanzó sus mayores cuotas en las recientes semanas con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadunidenses a manos de agentes del servicio policial de migración (ICE) en Mineápolis.

La semana anterior, el artista puertorriqueño, Bad Bunny, condenó con dureza esta ofensiva tras su histórica cosecha de premios en los Grammy.

Según las principales casas de apuestas, los aficionados apuntaron a lo más alto por si el reguetonero repite su protesta el domingo frente a una audiencia que supera los 125 millones de espectadores tan solo en el país norteamericano.

Con todos los focos encima, esta semana Bad Bunny se limitó a anticipar que su show será “una enorme fiesta”. “El mundo va a estar feliz”, prometió.

En el mismo escenario, en Santa Clara, los Patriotas pugnarán contra los Halcones Marinos en su primer Supertazón desde la marcha de Tom Brady. Aunque parten en desventaja en las apuestas, tienen mucha historia ganadora a la que aferrarse en el Levi’s Stadium.

Bajo la guía de Brady, Nueva Inglaterra sometió la liga de futbol americano (NFL), al acaparar seis títulos entre 2002 y 2019. Con la partida en 2020 del mariscal de campo, considerado el mejor jugador de la historia, el equipo pasó a la intrascendencia y cedió su lugar a una nueva dinastía, la de los Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes.

Sin embargo, con la llegada del entrenador, Mike Vrabel, esta temporada, los Patriotas han resurgido hasta colocarse a un paso de su séptimo título de Supertazón, que rompería su actual empate con los Acereros de Pittsburgh y los convertiría en la franquicia más ganadora de la era moderna.

Para ello deberán batir a los favoritos Halcones Marinos, que pelearán por su segundo trofeo e intentarán vengar su derrota ante los Patriotas en el Supertazón de 2015.