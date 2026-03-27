Pasará 27 años en prisión por feminicidio agravado

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 27 años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Enrique S. D., de 41 años de edad, por el delito de feminicidio agravado que cometió en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por parte del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, fueron determinantes para que aceptara la responsabilidad penal en un procedimiento especial abreviado.

A través de la investigación ministerial, se demostró que el imputado golpeó con un objeto contundente a una mujer de 58 años de edad, en hechos registrados el sábado 26 de octubre del año 2024, en las inmediaciones de la colonia Tierra Nueva.

La víctima fue llevada a un hospital del IMSS, en donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones que le provocaron los golpes, siendo la causa de muerte, traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que fue detenido el 02 de noviembre del año 2024, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios expuestos por la representación social para dictar la pena de prisión que purgará Enrique S. D., en el Centro de Reinserción Social número tres.