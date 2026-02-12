Participa SSPE en toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de Somos Unión A. C.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán, participó en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la asociación civil Somos Unión A. C., en un acto realizado en representación del titular de la corporación, Gilberto Loya.

El evento se llevó a cabo durante la mañana de este jueves en la ciudad de Chihuahua, donde la asociación civil presentó una serie de resultados correspondientes a seis años de trabajo continuo en favor de la comunidad. En este marco, la Licenciada *Rosy Estrada* asumió el cargo de presidenta de Somos Unión A. C., comprometiéndose a dar continuidad a las acciones de apoyo y atención ciudadana que impulsa la organización.

Entre las principales líneas de trabajo de la asociación destacan los esfuerzos orientados a la prevención y erradicación de la violencia familiar, acciones que se encuentran alineadas con los objetivos y funciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Durante su intervención, la subsecretaria *Rosa Isela Gaytán*, quien tomó protesta del nueva directiva, destacó que este tipo de colaboraciones representan una oportunidad para ampliar el alcance de las estrategias preventivas y llegar a un mayor número de personas, al tiempo que reconoció que todo esfuerzo encaminado a fortalecer el tejido social es fundamental para la construcción de entornos más seguros.

En el evento participaron representantes de FECHAC, FICOSEC, así como de los gobiernos estatal y municipal, quienes refrendaron su disposición de continuar sumando esfuerzos en favor de la prevención social de las violencias.

Estos hechos forman parte de la estrategia de Seguridad Pública que impulsa Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.