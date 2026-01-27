Participa SSPE en mesa técnica para armonizar la Ley de Vialidad con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Tras la entrada en vigor de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, se conformó una mesa técnica de análisis con el objetivo de revisar los artículos que integran dicha legislación y avanzar en su correcta implementación en el estado de Chihuahua.

En la reunión participó el Subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien explicó que esta reunión corresponde a la primera mesa de trabajo con la finalidad reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado, a fin de armonizarla con el nuevo marco legal en materia de movilidad y seguridad vial.

Esta mesa de trabajo está integrada por las y los diputados que conforman las Comisiones Unidas de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, presididas por la diputada Joceline Vega Vargas.

Así como integrantes de la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal jurídico de la SSPE y representantes del Consejo Consultivo Vial, quienes aportaron su experiencia técnica y operativa para fortalecer el análisis legislativo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de colaborar de manera activa con el Poder Legislativo, impulsando una normativa moderna, integral y alineada a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que priorice la seguridad de peatones, ciclistas y conductores, y contribuya a una movilidad más ordenada y segura para todas y todos los chihuahuenses.