Participa SSPE en cateo en Hidalgo del Parral; aseguran casi una tonelada de droga y equipo para empaquetado

El aseguramiento de cerca de 1 tonelada de presunta droga, así como equipo para empaquetado y distribución de estupefacientes, fue el resultado de la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un cateo coordinado en el municipio de Hidalgo del Parral el pasado 11 de octubre.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando se cumplimiento un ordenamiento judicial en donde personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con el Ejército Mexicano y la SSPE, catearon el inmueble antes mencionado.

Al interior del domicilio se aseguraron 43 bultos y 17 bolsas con un total de 983 kilogramos de hierba seca y olorosa, con las características similares a la marihuana. Además, se localizó una báscula digital, una máquina empacadora, una máquina de sellado al vacío, 7 rollos de cinta adhesiva, 7 moldes y 2 prensas metálicas hechizas, presuntamente utilizadas para labores de empaquetado.

Lo asegurado, junto con el inmueble, fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la SSPE que encabeza Luis Aguirre, dio a conocer que los operativos continuarán en la región con el objetivo de localizar y retirar la mayor cantidad de drogas y evitar que vulneren la tranquilidad de las familias chihuahuenses.