Participa Mario Vázquez en Consejo Nacional del PAN

El Senador por Chihuahua, Mario Vázquez, informó sobre su participación en el Consejo Nacional del PAN, celebrado este sábado, donde se trabajó en la construcción de propuestas orientadas a fortalecer el rumbo del país.

Durante la jornada de trabajo del Partido Acción Nacional, el legislador destacó que el encuentro estuvo enfocado en generar ideas, estrategias y soluciones que contribuyan a un México con mejores oportunidades para todas y todos.

“Este día lo hemos dedicado a nuestro partido, a trabajar y a construir propuestas sobre los temas más importantes de México, pensando en cómo lograr un mejor país y en las estrategias necesarias para avanzar en ese objetivo”, señaló.

El senador subrayó que uno de los principales valores del PAN es el diálogo abierto y la participación de sus integrantes en la toma de decisiones.

“Me congratula ser parte de este Consejo Nacional, donde las decisiones se construyen a partir del intercambio de ideas. Aquí no hay verticalidad en el mando; hay trabajo conjunto, planeación y visión compartida, siempre en función del interés de todas y todos los mexicanos”, expresó.

Finalmente, Vázquez reiteró su compromiso de seguir impulsando, desde el Senado y desde su partido, propuestas que contribuyan al desarrollo democrático, económico y social del país.