Participa Gilberto Loya en inicio de la campaña comunicacional del Ejército Mexicano

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, acudió en representación de la gobernadora del Estado, Maru Campos, a la ceremonia de inicio de la campaña comunicacional del Ejército Mexicano, la cual se desarrollará durante el mes de febrero en distintas regiones del país.

El acto protocolario se llevó a cabo la mañana de este domingo en la Plaza de Armas, en la ciudad de Chihuahua, donde se anunciaron diversas actividades que se realizarán a lo largo del mes con el objetivo de dar a conocer la labor humanitaria, operativa y de seguridad que desempeñan de manera permanente el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante la ceremonia se contó con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, el Ayuntamiento de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte, así como autoridades estatales y federales vinculadas a las tareas de seguridad.

Como parte de esta campaña, las fuerzas federales desarrollarán actividades dirigidas a toda la familia chihuahuense, entre las que destacan visitas guiadas a instalaciones militares, carreras y rodadas deportivas, ceremonias cívicas, concursos de fotografía y dibujo, así como encuentros deportivos.

Estas acciones buscan reconocer el esfuerzo, la preparación y el profesionalismo con el que diariamente actúan las fuerzas federales en el cumplimiento de su deber, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y refrendando su compromiso con la seguridad de la población.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su disposición de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional con las fuerzas federales, al considerar que el trabajo conjunto permite ampliar la cobertura operativa en materia de seguridad y garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los chihuahuenses, porque con seguridad damos resultados.