Participa Cruz Pérez Cuéllar en encuentro binacional sobre el futuro de la frontera

El presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, asistió en San Antonio, Texas, al NADBank Summit 2026, “Fortaleciendo la cooperación binacional para cimentar la infraestructura del mañana”, atendiendo la invitación de John Beckham, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

El encuentro reúne a representantes de México y Estados Unidos, así como a especialistas y líderes de distintos sectores, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional y analizar los retos que enfrenta la región en materia de infraestructura, desarrollo económico y sustentabilidad.

Durante su asistencia, Pérez Cuéllar destacó la relevancia de mantener una relación cercana entre las ciudades fronterizas y organismos como el NADBank, particularmente para impulsar proyectos que respondan al crecimiento y las necesidades de comunidades como Ciudad Juárez.

Señaló que la posición estratégica de Juárez obliga a mantener una visión regional y binacional, ya que buena parte de los desafíos relacionados con el agua, medio ambiente, movilidad, infraestructura y desarrollo económico requieren coordinación y soluciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

Pérez Cuéllar agradeció la invitación de John Beckham y reconoció la importancia del NADBank como un aliado para el desarrollo de la frontera y la consolidación de proyectos que tengan un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Asimismo, destacó que este tipo de encuentros permiten mantener abiertos los canales de diálogo y fortalecer las relaciones institucionales que Ciudad Juárez ha construido con actores estratégicos de ambos lados de la frontera.

“Juárez tiene un papel fundamental en la relación entre México y Estados Unidos. Estos espacios nos permiten seguir fortaleciendo alianzas y construyendo una visión común para el desarrollo y el futuro de nuestra frontera”, expresó Pérez Cuéllar.