Participa CEAVE en la presentación de la “Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de Casos de Violencia Feminicida”

Fue presentada por la Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en la Ciudad de México

Con el objetivo de consolidar mecanismos de atención más humanos y técnicamente sólidos, la Comisionada de Atención a Víctimas, Norma Ledezma, participó en la Asamblea del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que se llevó a cabo en Ciudad de México del 29 al 31 de enero 2026.

Durante el encuentro, que reunió a personas defensoras de Derechos Humanos y especialistas de todo el país, se analizaron los retos actuales en el acceso a la justicia y la protección integral de las familias víctimas de la violencia de género.

La participación de la Comisionada se centró en una ponencia, así como en mesas de trabajo en donde se abordaron ejes fundamentales para evitar la revictimización y garantizar procesos judiciales exitosos, como los siguientes:

•​Enfoque Psicosocial y Pericial: Se subrayó la importancia de la herramienta, como eje emocional del proceso, así como el uso de periciales y técnico-científicas de vanguardia para el esclarecimiento de los hechos.

•​Estrategia Jurídica y Comunicación: Se discutieron tácticas de litigio estratégico y uso de herramientas de comunicación para visibilizar las causas y presionar por el cumplimiento de la ley.

•​Buenas Prácticas: Se intercambiaron experiencias sobre modelos de éxito en el acompañamiento directo a familiares de víctimas de feminicidio.

Se presentó además, la “Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de casos de Violencia Feminicida”. Este documento se establece como un referente nacional para estandarizar la atención, asegurando que cada intervención sea digna, efectiva y con perspectiva de género.

En el marco de la reunión, la Comisionada y los integrantes del Observatorio realizaron un análisis profundo sobre la problemática de las mujeres desaparecidas en México, reconociendo la urgencia de articular esfuerzos institucionales ante esta crisis.

Se discutió la situación actual de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, evaluando el impacto de las políticas públicas en la seguridad de las mujeres.

“La justicia para las mujeres no puede esperar. Nuestra participación en estos espacios busca que, las herramientas de atención y las buenas prácticas nacionales e internacionales, se conviertan en la norma, no en la excepción. El acompañamiento a las víctimas debe ser integral, significa un compromiso humano que requiere conocimiento, técnica, sensibilidad y una búsqueda incansable de la verdad y la Justicia”, puntualizó la Comisionada Ledezma durante su intervención.