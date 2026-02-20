Parral no está contento, está abandonado a su suerte, sin obra ni rumbo, dice Francisco Sánchez

Parral no está contento ¿cómo podría estarlo cuando ha sido abandonado a su suerte? Basta salir a las calles para ver el abandono: baches que nadie atiende, cráteres que lastiman el patrimonio de los parralenses y que se multiplican cada día y eso que ni siquiera ha llegado la lluvia. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas durante la sesión del Congreso del Estado en Hidalgo del Parral.

“Parral no está contento porque han hecho de la gobernanza municipal un ejercicio ineficiente del gasto. Una administración sin obra, sin rumbo”, señaló.

El legislador parralense enlistó las carencias que hoy enfrentan las familias de la región donde destacó la falta de infraestructura, en abandono, la crisis permanente del agua, la inseguridad y la falta de servicios de salud.

Ante estos hechos, indicó Francisco Sánchez, es momento de que los parralenses de bien se levanten y exijan la recuperación de la calidad de vida, una ciudad en condiciones dignas del legado de las familias de Parral.

“Nadie vendrá a salvar a los parralenses; a Parral lo rescatamos nosotros mismos. No supieron hacerlo los que hoy ostentan el mando y el presupuesto, mucho menos los que solo saben empobrecer. Parral necesita recuperar la fe. Creer en su capacidad de ser una ciudad pujante, con bonanza laboral y sin dolor; esa ciudad donde sus habitantes vivían contentos hasta hace poco”, sentenció.