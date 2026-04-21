Paro nacional en carreteras es legitimo, lo primero es el diálogo: CEACH

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruiz dio a conocer que tras la amenaza de paro nacional de transportistas y agricultores en algunas carreteras del país, es legitima toda movilización ante una falta de atención al campo mexicano.

Asegura que es necesario que la autoridad federal ponga de por medio el dialogo para evitar la movilización o paro que se proyecta para el 11 de junio, destacando que es necesario no afectar a terceros.

“Pensamos que primero el dialogo con las soluciones del campo, lo que ellos piden es legítimo las razones por las que están protestando ya que el campo tiene muchas deficiencias y esta muy golpeado yo creo que se debe de seguir privilegiando el diálogo y deberán de tomar un acuerdo y nosotros apelamos a que así se dé”, comentó.

Cabe destacar que este desde el año pasado se tienen este tipo de acciones por parte de agricultores quienes piden apoyos al campo, así como arreglos en el tema de agua con el sistema PEUA, además los transportistas piden más seguridad en las carreteras esto ante los asesinatos en asaltos que se han presentado y registran incrementos en el centro y sur del país.