Pareja probablemente relacionada con asalto a tres tiendas OXXO fue detenida por agentes de Inteligencia de la DSPM

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 4 de febrero de 2026 Presuntos autores de robo a tiendas OXXO fueron detenidos por policías municipales de la Subdirección de Inteligencia, pues luego de delinquir huían a bordo de un Ford Figo de color blanco que se identificó mediante la tecnología PECUU y se le dio seguimiento hasta lograr su localización.

Los detenidos se llaman David Alejandro A. M. y Luis Fernando C. G., se les arrestó en las calles 71 y Juan Pablo II en la colonia Aeropuerto, cuando circulaban a bordo del Ford Figo cuyas placas fueron captadas por cámaras lectoras desde el Centro de Monitoreo y Operaciones de la DSPM.

Según la investigacion, la pareja podría estar directamente involucrada en el robo a las siguientes tiendas:

-OXXO Misión de Santa Bárbara en calle del mismo nombre y Fray García de San Francisco el 21 de enero de 2026.

-OXXO Girasoles de calle 20 y Palestina en Girasoles el 29 de enero del presente año.

-OXXO Árbol de Hierro, de calle del mismo nombre, en Los Olivos, el 2 de febrero de 2026.

La forma de operar de esta banda era la de irse directamente a una vitrina de exhibición de aparatos celulares y desprenderla para huir con ella, mientras uno se quedaba en el auto esperando. En dos casos entraron rompiendo el cristal y en otro, en presencia de los empleados.

Por esa razón, los dos hombres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalia General del Estado, con quien se colabora en este caso a través de la Unidad de Robos para dar seguimiento a la carpeta de investigación en su contra.

El Presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.