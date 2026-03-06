Paralímpicos de Invierno 2026 se inauguran sin Irán y con Rusia desfilando con su bandera

Verona. En un contexto de gran tensión y un boicot en la ceremonia de apertura en Verona, Italia, por parte de siete países, los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se inauguran oficialmente este viernes, marcados por la presencia de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales.

Con la presencia del presidente italiano Sergio Mattarella, muy aplaudido, y la jefa del gobierno Giorgia Meloni, la ceremonia de apertura empezó con un espectáculo de luz y sonido bajo el tema “La vida en movimiento”, animado principalmente por Stewart Copeland, baterista del grupo británico The Police.

Unas horas antes del acto, la actualidad inmediata marcó la jornada con la renuncia al evento del único deportista paralímpico iraní que iba a participar en esta justa. Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 años, ya presente en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, tenía previsto disputar dos pruebas de paraesquí de fondo, pero la guerra en su país le impidió llegar.

Su ausencia implicó que la bandera iraní no ondeara este viernes en la ceremonia inaugural. De esta manera, el número de naciones representadas durante los diez días de competición en las seis disciplinas pasó de 56 a 55.

Más allá del conflicto vigente en Oriente Medio, es la reintegración de Rusia el principal foco de tensiones en Milán-Cortina 2026.

Desde 2014, el himno de Rusia no suena en un cónclave olímpico o paralímpico, primero debido a los escándalos de dopaje y luego por la invasión de Ucrania desde 2022.

Por ello, la presencia en estos Paralímpicos de rusos y bielorrusos con su bandera y sus símbolos, y no como integrantes de una delegación neutral, es la gran novedad de este evento, que supone un paso simbólico y significativo hacia la reintegración deportiva de estas dos naciones.

Ese regreso de Rusia y Bielorrusia fue votado en la asamblea general del Comité Paralímpicos Internacional (CPI) de septiembre, a pesar de que el conflicto en Ucrania sigue en curso, y la medida ha suscitado una enorme oposición.

Siete ausentes en ceremonia inaugural

Ucrania rechazó acudir con sus deportistas a la ceremonia de apertura en la Arena de Verona y le siguieron luego con un gesto similar los Comités Paralímpicos de otros seis países europeos: República Checa, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia.

En el ámbito político también hubo bajas significativas como rechazo a la presencia de los símbolos rusos, principalmente el comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE) o diversos gobiernos como los de Francia y Reino Unido, que no enviaron representación al acto como protesta.

“El CPI respeta la decisión”, declaró el organismo paralímpico ante estos boicots simbólicos a las ceremonias.

El boicot anunciado por diversos países se limita a las ceremonias y a la representación política, no a la competición como tal, donde ningún país ha renunciado a participar.

El evento se extenderá 10 días y tendrá tres zonas de competición: Milán (parahockey sobre hielo), Cortina d’Ampezzo (paraesquí alpino, parasnowboard, paracurling en silla de ruedas) y Val di Fiemme (paraesquí de fondo y parabiatlón).

En tanto, Arly Velásquez será el único representante de México en la justa paralímpica de invierno. Competirá en la categoría LW10-1 (sentado) de paraesquí alpino a partir de este sábado 7 de marzo. Ese día participará en la prueba descenso sentado masculino. También tendrá actividad el lunes 9 en supergigante sentado masculino, y el viernes 13 en eslalon gigante sentado masculino.

El rechazo hacia los atletas rusos se hizo evidente este viernes durante el desfile de naciones de la ceremonia de apertura, pues fueron abucheados por un sector del público, como protesta ante una medida que ha generado gran controversia.

Los cuatro integrantes de la delegación rusa, que hizo oficialmente su regreso a un gran evento internacional, marcharon unos minutos después de los de Bielorrusia, que también aparecieron con sus símbolos nacionales.

En total, son diez los deportistas rusos y bielorrusos que recibieron invitaciones para estar en estos Juegos con su bandera y su himno, un paso significativo para ambos países.