Papá de Maluma confiesa el lado más íntimo del cantante como papá y aclara su rivalidad con J Balvin

Luis Alfonso Londoño, papá de Maluma , habló abiertamente sobre la vida personal y profesional del cantante, revelando detalles poco conocidos sobre sus inicios, el impacto de la paternidad y la reconciliación con J Balvin.

En entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, el empresario recordó que, antes de convertirse en una estrella del reguetón, su hijo estuvo muy cerca de debutar como futbolista profesional en Colombia.

Maluma cambió el fútbol al reguetón

El empresario colombiano Luis Alfonso Londoño habló como pocas veces sobre su hijo Maluma . Durante una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, el papá del cantante repasó los inicios del reguetonero, su cambio personal tras darle la bienvenida a su hija Paris y reveló detalles inéditos sobre la reconciliación con J Balvin,

“Lo vi con ese alcance, el que va a ser la estrella o va a llegar al fútbol profesional colombiano, que ya estaba a un paso de darlo”, confesó.

El rumbo cambió cuando Juan Luis Londoño, nombre real del artista, decidió apostar por la música urbana. Su papá admitió que, en aquel momento, el género aún enfrentaba prejuicios sociales.

“Yo le pregunté qué música quería hacer y me dijo que reggaetón. En ese entonces tenía un valor moral diferente al actual… no era bonito ese lenguaje, era brusco y preocupaba, pero Maluma ha diversificado mucho su portafolio musical. Tuvo un principio”, explicó, destacando cómo el género evolucionó hasta alcanzar aceptación mundial.

Maluma: La paternidad lo transformó

Londoño también habló con emoción del cambio personal que vivió el cantante tras convertirse en padre de París. Según contó, la llegada de su hija marcó una etapa de mayor madurez emocional.

“Hace un par de años viene teniendo un cambio muy grande como ser humano. París le ha brindado eso, junto a su pareja”, comentó, aclarando entre risas que la llama “esposa” aunque la pareja no esté casada formalmente.

El empresario reveló que la paternidad era un sueño planeado desde hace años: “Él me dijo: ‘Cuando tenga 30 años quiero tener a mi mujer y mi bebé. No me voy a bajar de la tarima, pero sí bajaré el volumen de shows’. Tal cual lo que ha pasado”, relató.

Sobre su rol como papá, fue contundente: “Admiro profundamente a mi hijo. El amor que le entrega a esa bebé”. Además, explicó que la relación sentimental del cantante nació durante la pandemia, lejos del ritmo acelerado de giras y compromisos profesionales. “Fue algo orgánico y natural”, señaló.

La reconciliación de Maluma con J Balvin

Uno de los momentos más reveladores llegó al hablar de la supuesta rivalidad entre Maluma y J Balvin . Londoño confirmó que sí existieron tensiones propias de la industria musical.

“Como en todo. José llevaba 10 años más que Juancho en la música. Juan Luis siempre lo admiró. Es normal que existan egos, pero los solucionaron en un vuelo de Miami a Medellín”, reveló.

Al ser cuestionado sobre quién dio el primer paso hacia la reconciliación, respondió sin dudar: “Juan Luis. Entre los hijos no hay rivalidad”.