Panistas a Juárez… y luego CDMX-Otra denuncia fronteriza-Rosana… au revoir Morena-“Barditis-electorare”

Horas antes de que todos los liderazgos del PAN chihuahuense se trasladen a la Ciudad de México para estar presentes en el Consejo Nacional, en donde el presidente del CEN, Jorge Romero, lanzará un mensaje que a decir de sus propias palabras, será el más importante en los últimos 20 años y además sentará las reglas de lo que será la contienda interna para las candidaturas azules, hoy la plana mayor del panismo local estará en Ciudad Juárez para interponer una denuncia más en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y su director de Ecología, César Díaz. El motivo, la presunta violencia política en razón de género por parte del funcionario municipal en contra de la diputada local Xóchitl Contreras. Así que los panistas encabezados por la dirigente estatal Daniela Álvarez y por el coordinador de la bancada en el Legislativo, Alfredo Chávez, entre otros diputados que la integran, estarán este viernes a las 9 horas en las instalaciones de los Juzgados Civiles y Familiares para sumarle otra raya más al tigre de las denuncias contra Pérez Cuéllar y su equipo, mismo que ya parece pantera en lo que respecta a las denuncias interpuestas por Acción Nacional.

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Si de denuncias por violencia política en razón de género hablamos, quien ya comenzó el proceso formal en contra del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, es la diputada local Rosana Díaz, la cual a mitad de semana denunció a Estrada Sotelo ante la Fiscalía Especializada de la Mujer y hoy hará lo propio ante el Instituto Estatal Electoral, debido a lo que ella considera una constate violencia política por parte del coordinador legislativo, misma que se acentuó desde aquella sesión en donde la legisladora no estuvo presente al momento de votar el dictamen que permitió al Gobierno estatal solicitar el famoso crédito por tres mil millones de pesos.

Sin embargo, a decir de la diputada, esa violencia de la que acusa al coordinador de su hasta ahora fracción parlamentaria venía sucediendo desde hacía meses e incluso años, pero tuvo su punto álgido aquel martes 16 de diciembre de año pasado, tanto, que Rosana Díaz ha sido prácticamente invisibilizada de su bancada, cambió hasta de curul y según sus propias palabras, está a punto de cambiar de Grupo Parlamentario, pues reconoció que ha sido invitada por el resto de líderes parlamentarios a que se sume a sus respectivas fracciones, cuestión que ya está siendo barajada por la diputada juarense que representaría un voto en extremo poderoso para el bloque del PAN y sus aliados a nivel local, si es que decide de una vez por todas salir de la bancada morenista cuyo coordinador la tiene, según lo que ella explica, vetada.

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El que después de ser destapado como “defensor” y por ende una “carta fuerte” para la candidatura del PRI a la gubernatura de Chihuahua, estará hoy en la capital del estado para ofrecer más detalles respecto al madruguete que se aventó el Comité Ejecutivo Nacional tricolor, es el diputado federal y dirigente estatal Alex Domínguez, mismo que este viernes saldrá a medios para explicar más a fondo la estrategia que traen entre manos los priistas de cara al proceso electoral que tendrá su clímax el domingo 6 de junio de 2027. Y es que con el mensaje de ‘Alito’ Moreno, el senador y exgobernador campechano puso a la familia revolucionaria en los controles al menos por un rato, pues sin duda alguna condicionó al PAN y su famoso mensaje de este sábado, ya que con alianza o sin alianza, es probable que el segundo escenario sea catastrófico para las aspiraciones electorales de ambos partidos, pero lo que sí fue un acierto, es demostrarle al panismo que con o sin ellos, al PRI todavía se le mueve la patita y quizá sea más necesario que lo que Acción Nacional quiere reconocer.

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En ese tenor de los movimientos actuales para pensar a futuro en el tablero político, al que le entró el síndrome de la “barditis-electorare” es al senador Mario Vázquez, el cual intenta subirse a la carrera por la candidatura del PAN a la gubernatura, en donde el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla y la dirigente estatal Daniela Álvarez son los mejor posicionados a decir de las encuestas. Y es que ayer comenzaron a aparecer bardas con la frase y hashtag #MarioVa, lo que de inmediato llamó la atención de propios y extraños al confirmar con esto que, efectivamente, el senador también pretende la tan añorada candidatura con la que el PAN busca retener la gubernatura, sin embargo, el legislador ya fue medido a nivel estatal en la pasada elección, y hay que recordar el descalabro que le propinó la hoy senadora morenista Andrea Chávez, quien también anda muy apuntada en busca de la candidatura guinda.

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Si de morenos se trata, y con eso de que ya se decidió en buscar ser el candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez, así deje los pelos en el alambre en su disputa interna con el grupo de Ariadna Montiel, la poderosa secretaria del Bienestar de la 4T, es el senador Juan Carlos Loera, quien no confirme con picarles la cresta a sus adversarios del mismo color al mostrar una encuesta que lo tiene en primer lugar de las preferencias por la mencionada candidatura, ayer se reunió con directivos de la CANACO Ciudad Juárez, con los cuales platicó de los retos que enfrentan los comerciantes fronterizos, en donde el senador dejó en claro que aunque Morena gobierna la ciudad a través del expanista Cruz Pérez Cuéllar, no significa que aunque sean colegas de partido, el actual alcalde lo esté haciendo bien, pues es de sobra conocido que otro de los conflictos que carga Loera de la Rosa al interior del morenismo, es precisamente contra el ex del PAN.