Pancho Barrio, inspiración para meterme a la política: Marco Bonilla

Tras el fallecimiento del panista y ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas a sus 75 años de edad, el alcalde Marco Bonilla compartió en sus redes un emotivo mensaje en memoria de quien dijo, lo inspiró en la política de Acción Nacional.

A continuación el mensaje que publicó con la imagen de quien fue su amigo:

Hablar de Francisco Barrio Terrazas para mí es hablar de quien me inspiró a meterme a la política y al PAN. Cuando tenía unos 8 años vivíamos en la calle Libertad entre 25 y 23 (a unas cuadras del palacio de gobierno), estuve entonces en la primaria Manuela Medina turno vespertino y aprovechaba por las mañanas para irme a sentar a los escalones del Palacio de Gobierno, donde sabía que cada mañana el gobernador Pancho Barrio entraría después de misa y me quedaba satisfecho con su porra diaria de “¿cómo te va, Güero?”, me iba feliz a casa.

Tuve, a Dios gracias, varias pláticas en privado con él, recibí muchos consejos y estando ahí sentado no podía creer que uno de mis más grandes ídolos estuviera frente a mí y yo recibiendo sus experiencias y conocimientos.

Pero sin duda el momento que más atesoro y atesoraré será el de ese 4 de octubre que me invitaron a su casa, platicamos de todo un poco, pero me dijo: “Querido Marco, este tiempo es de los valientes, no hay que rajarse, hay que dar la batalla con humildad, entereza pero sobre todo con valentía, como hijos del desierto, como los bárbaros del norte damos las batallas. NO te rajes. Habemos mucha gente que nos da temor en lo que se pueda convertir México con un régimen que todo destruye: las instituciones democráticas, la división de poderes y hoy necesitamos gente que esté dispuesta a enfrentar estos momentos críticos”.

Mis más sinceras condolencias a su esposa Hortensia y a toda su familia. Descansa en paz, querido Pancho.🕊️