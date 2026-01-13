Pablo Gómez cuestiona autonomía del INE y se pronuncia en contra de indexar su presupuesto al PIB

El presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, admitió que aún existen diferencias al interior sobre el contenido del proyecto de reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, dijo que los integrantes de la comisión ya están en fase de deliberación, y el miércoles presentarán un anteproyecto a la mandataria federal.

“La comisión ya en el momento de la deliberación, sobre los aspectos concretos literales de las conclusiones que habrá de presentarle a la presidenta”, dijo Gómez Álvarez en un encuentro este lunes con consejeros del INE.

El también exlegislador reconoció que existen aún diferencias entre los integrantes de la comisión, que también es integrada por Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, y Arturo Zaldívar, coordinador de políticas de la Presidencia, entre otros.

“Las reformas electorales en México, desde la primera que la de diputados de partido, hasta esta última que tuvimos, nunca ha sido de consenso, es que es imposible llegar a un consenso, definido este como procedimiento de no objeción al estilo de Naciones Unidas”, dijo.

“El gobierno no quiere consejeros avasallados en ningún órgano, no quiere magistrados en ningún órgano jurisdiccional electoral. Eso es lo menos que quiere”, dijo Gómez.

Luego que en esta reunión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y otros consejeros como Martín Faz y Jaime Rivera, demandaron el respeto a la autonomía e independencia de ese instituto en la reforma electoral, Pablo Gómez dijo no coincidir con el término.

“Yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía, autonomía quiere decir, quien se da su propio deber, su propia ley. (…) los órganos administrativos no son eso, por más que se quiera, no sé, entender algo, pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales”, mencionó.

“Deben conservar la legalidad, la certeza, son muchas cosas, yo siempre dije: yo empecé en esto desde la comisión federal electoral, he visto pasar mucha agua por debajo de esos puentes, mucha”, sostuvo.

Posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, Pablo Gómez dijo que la iniciativa de reforma que presentará la presidenta de la República al Congreso, no modificará las fechas para la segunda elección judicial, prevista para el 2027.

Cuestionado sobre si se mantiene la intención del gobierno de incluir la elección de consejeros del INE mediante voto popular, respondió: “está en la mesa”.