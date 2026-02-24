Orlando City abre charlas para traer a Griezmann a la MLS

Orlando City SC está en conversaciones para fichar al atacante del Atlético Madrid, Antoine Griezmann, según informó una fuente a ESPN.

Griezmann tiene contrato con el Atlético hasta 2027, pero esto no ha impedido que su equipo mantenga conversaciones con el equipo de la MLS sobre el posible traspaso. A pesar de las conversaciones, no se ha llegado a ningún acuerdo entre Griezmann y Orlando City.

Griezmann ha expresado repetidamente su interés en unirse a la liga norteamericana, señalando la MLS como un objetivo futuro en declaraciones a ESPN. En marzo, hubo informes que lo vinculaban con un traspaso al LAFC antes de renovar con el Atlético.

“Siempre lo he dicho, mi objetivo es terminar (en la MLS)”, declaró Griezmann a ESPN en 2023. “Es mi objetivo estar allí y terminar mi carrera allí, poder disfrutar de los deportes allí. Soy un gran aficionado”.

El momento del traspaso no está claro, ya que se espera que Griezmann participe con Francia en el Mundial de este verano en Norteamérica.

El centrocampista está en su segunda etapa con el Atlético de Madrid, donde ha marcado 69 goles en 187 partidos entre todas las competiciones desde su llegada en 2021. Griezmann comenzó su carrera en España con la Real Sociedad en 2009, antes de fichar por el Atlético y posteriormente por el Barcelona.

Luego de tres temporadas en el Barcelona, ​​Griezmann regresó al Atleti en 2021 cedido antes de firmar un traspaso definitivo.

A nivel de clubes, el centrocampista ha participado en varias campañas ganadoras de trofeos con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Levantó la Supercopa de España de 2014, la UEFA Europa League 2017-18 y la Supercopa de 2018 con el Atlético, además de ganar la Copa del Rey de 2021 con el Barcelona.

A nivel internacional, Griezmann formó parte de la selección francesa de 2018 que ganó la Copa Mundial de la FIFA y la UEFA Nations League 2020-21. Sus esfuerzos le valieron el tercer lugar en el ranking del Balón de Oro en 2016 y 2018.