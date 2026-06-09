Operativos en caseta de Tlalpan seguirán durante Mundial; subsecretario de DH de Segob niega “siembra” de explosivos

Ciudad de México. En el segundo día de operativo en la caseta Tlalpan de autoridades federal y capitalinas para verificar las condiciones de seguridad y ante la llegada de 15 autobuses de normalistas de la rural de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró la importancia de que “toda actividad que se realice en el espacio público sea pacífica”.

Convocó a que “el diálogo sea la herramienta que nos permita llegar a acuerdos, al entendimiento y que permita que la expresión pública, que la protesta social, no esté peleada ni se confronte con el derecho de terceros ni con la paz ni con la ciudadanía”.

Los normalistas, procedentes de Guerrero, mantienen bloqueados desde hace más de de tres horas la mayoría de los accesos y salidas de la caseta Tlalpan. Al lugar, arribaron los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes entregan volantes a los automovilistas que pueden circular sin pago por dos de las salidas habilitadas por los manifestantes.

En entrevista, Medina adelantó que los operativos en esta caseta seguirán durante estos días. “Es una acción preventiva. Localizar artefactos explosivos o cualquier elemento que pueda dañar a los manifestantes, a quienes los portan o a la ciudadanía, debe ser una prioridad para nosotros retirarlos, asegurarlos y evitar que sean usados para dañar”.

Indicó que las revisiones de autobuses se realizan cuando existe “algún aviso, denuncia o alguna condición para verificar”.

También rechazó que en el operativo de ayer las autoridades hayan intentado “sembrar” algún tipo de artefacto en uno de los autobuses en los que viajaban hacia la Ciudad de México las madres de los estudiantes desaparecidos, como lo planteó María de Jesús Tlatempa, mamá de José Eduardo Bartolo.

“Nosotros estuvimos aquí, también hubo medios de comunicación y se verificó. Justamente, fue una acción en la que acompañó en todo momento distintas autoridades y organismos. No es como dicen”, afirmó.

Precisó que los operativos se llevan a cabo en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Secretaría de Gobierno capitalina, explicó que los normalistas llegaron desde muy temprano procedentes de Guerrero.

“Nos comentaron que iban a hacer esta actividad pacífica, no no van a hacer acciones en la Ciudad de México, entonces, solamente van a estar aquí”, dijo. Por ello, en esta ocasión no fueron revisados los autobuses en los que se trasladaron.